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Трамп задумался о создании новой партии 

Украина.ру 1 час назад
Трамп задумался о создании новой партии
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп задумался о создании новой политической партии. Об этом 19 января сообщила газета Wall Street Journal
Этот вопрос он обсуждал со своими помощниками и другими приближенными.
Как отмечает газета, создание новой партии потребует значительных вложений. При этом у Трампа существует большое число сторонников, часть из которых не вовлекалась в политику Республиканской партии до его прихода к власти.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует переехать в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после инаугурации нового главы государства Джо Байдена. При этом президент намерен сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после окончания срока пребывания на посту. Соседи Трампа во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства и пытаются не допустить этого.
Инаугурация Байдена запланирована на полдень 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие.
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В мире , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Wall Street Journal
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