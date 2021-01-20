Трамп задумался о создании новой партии 

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Действующий президент США Дональд Трамп задумался о создании новой политической партии. Об этом 19 января сообщила газета Wall Street Journal

Этот вопрос он обсуждал со своими помощниками и другими приближенными.

Как отмечает газета, создание новой партии потребует значительных вложений. При этом у Трампа существует большое число сторонников, часть из которых не вовлекалась в политику Республиканской партии до его прихода к власти.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует переехать в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после инаугурации нового главы государства Джо Байдена . При этом президент намерен сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после окончания срока пребывания на посту. Соседи Трампа во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства и пытаются не допустить этого.