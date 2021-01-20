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Москва

Япония заявила о суверенитете над Курилами 

Артём Кульша 31 минуту назад
Суверенитет Японии распространяется на острова южной группы островов Курильского архипелага. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга, передает ТАСС.
В октябре, как сообщал «Рамблер», Суга уже заявлял, что суверенитет Японии распространяется на все четыре острова южной группы островов Курильского архипелага — Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир. Он назвал предметом переговоров с Россией о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны определение территориальной принадлежности каждого из них.
Японцы признали бессмысленность войны за Курилы
Вчера Суга заявил о намерении вести переговоры с Россией относительно территориальной принадлежности Курильских островов на основе прежних договоренностей. Он выразил уверенность, что данный вопрос не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку.
Также председатель японского правительства рассказал, что стремится к развитию всего комплекса отношений с Москвой, в том числе к заключению мирного договора по итогам Второй мировой войны.
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В мире , Видео , ИТАР-ТАСС
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