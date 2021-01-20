Сын нашел в телефоне последнее сообщение от умершего отца

Житель американского штата Айова, умерший от COVID-19, не успел лично попрощаться с родными, но отправил сыну голосовое сообщение, которое его удивило и растрогало. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Local 5 News.

91-летний житель города Форт-Додж Гарольд Джанкмен был госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирус, а через неделю скончался, не успев попрощаться с родными.

Однако через несколько дней после смерти отца его сын заметил в своем телефоне голосовое сообщение.

«Он действительно позвонил мне на мобильный телефон после того, как я отвез его в больницу, и поблагодарил меня за все. Я не осознавал, что голосовое сообщение было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти», — рассказал сын умершего.

Он также подчеркнул, что очень скучает по отцу и хранит в телефоне его прощальное послание.