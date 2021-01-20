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Сына потрясло последнее сообщение умершего от COVID-19 отца 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
Сын нашел в телефоне последнее сообщение от умершего отца
Фото: © Fotolia / xy
Житель американского штата Айова, умерший от COVID-19, не успел лично попрощаться с родными, но отправил сыну голосовое сообщение, которое его удивило и растрогало. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Local 5 News.
91-летний житель города Форт-Додж Гарольд Джанкмен был госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирус, а через неделю скончался, не успев попрощаться с родными.
Однако через несколько дней после смерти отца его сын заметил в своем телефоне голосовое сообщение.

«Он действительно позвонил мне на мобильный телефон после того, как я отвез его в больницу, и поблагодарил меня за все. Я не осознавал, что голосовое сообщение было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти», — рассказал сын умершего.

Он также подчеркнул, что очень скучает по отцу и хранит в телефоне его прощальное послание.
«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 96,1 млн человек. В США коронавирус был подтвержден у 24,2 млн человек.
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В мире , Общество , ВОЗ , РИА Новости
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