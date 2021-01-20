Бывший министр экономики предрек дефолт Украине 

Он отметил, что, по предварительным оценкам, по итогам 2020 года украинский ВВП упадет на 5-6%. В то же время дефицит украинского бюджета на 2021-й превышает приемлемый, согласно законодательству Украины и международным нормативам, почти в два раза — 5,5% ВВП. Прогнозируемый рост ВВП в текущем году, по прогнозами, составит 4,7%, то есть не компенсирует падение 2020-го.

Суслов объяснил, что дефицит страшен наращиванием государственного долга. На обслуживание внешних долгов придется отдавать значительную часть доходов, при этом уже сейчас каждая третья гривна доходов бюджета идет на погашение долгов или выплату процентов по ним.

«Иными словами, Украина шаг за шагом движется к дефолту», — констатировал экономист.

Он высказал мнение, что украинским властям следует ограничить доходы правящих классов, ввести прогрессивную систему налогообложения личных доходов, сократить число чиновников и членов наблюдательных советов и уменьшить их зарплаты, получать иностранные кредиты и выпускать свои долговые обязательства не в целях финансирования дефицита бюджета, а для модернизации промышленности, стимулирования экспорта, проведения импортозамещения, повышения конкурентоспособности украинских предприятий, создания свободных экономических зон и территорий приоритетного развития.