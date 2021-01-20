Глава ДНР заявил о готовности к новому референдуму 

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы вновь провести референдум. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости.

Пушилин подтвердил готовность властей ДНР снова задействовать механизм прямой демократии. Он назвал это сигналом республики мировому сообществу о том, что там лишь еще больше уверились в свободе, гуманизме и правах человека.

«Мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — сообщил глава ДНР.

Он рассказал, что готовность провести референдум был выражена с целью обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса полному уважению норм и принципов международного права. Пушилин призвал мировое сообщество тщательнее изучить все обстоятельства обсуждаемых событий с позиций обеих сторон конфликта.