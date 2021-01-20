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Глава ДНР заявил о готовности к новому референдуму 

Артём Кульша 37 минут назад
Глава ДНР заявил о готовности к новому референдуму
Фото: РИА Новости
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы вновь провести референдум. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова предложила членам Совета безопасности ООН узнать, чего хотят жители республики, при помощи международно признанного референдума.
Пушилин подтвердил готовность властей ДНР снова задействовать механизм прямой демократии. Он назвал это сигналом республики мировому сообществу о том, что там лишь еще больше уверились в свободе, гуманизме и правах человека.

«Мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — сообщил глава ДНР.

Он рассказал, что готовность провести референдум был выражена с целью обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса полному уважению норм и принципов международного права. Пушилин призвал мировое сообщество тщательнее изучить все обстоятельства обсуждаемых событий с позиций обеих сторон конфликта.
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Комментарии
В мире , Денис Пушилин , Наталья Никонорова , Совбез ООН , РИА Новости
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