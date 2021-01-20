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СМИ: Пекин ужесточит меры по контролю COVID-19 из-за обострения ситуации 

Национальная Служба Новостей 21 минуту назад
Пекин ужесточит меры по контролю за COVID-19
Фото: Reuters
Власти китайской столицы рассматривают возможность ужесточить меры по мониторингу и контролю распространения новой коронавирусной инфекции после того, как в минувший вторник в Пекине выявили семь новых случаев заболевания COVID-19, пишет SCMP.
Новые меры, помимо прочего, предлагают проверить на наличие инфекции каждого, кто въехал в город с 10 декабря прошлого года. Власти считают, что спровоцировать новую вспышку заболевания могли именно завозные случаи.
Кроме того, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в провинции Цзилинь, где за последние сутки было зафиксировано 46 новых случаев заражения. При этом в ранее считавшейся эпицентром провинции Хэбэй выявили 19 инфицированных, что стало одним из минимальных показателей за все время с начала пандемии.
Опасения китайских властей вызывает предстоящее празднование нового года, который в КНР встречают 12 февраля. Жители Китая в этот день традиционно встречаются с большим количеством родственников, что приводит к массовой миграции населения и повышает риски распространения коронавируса.
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В мире , Китай , Пекин
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