Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка 

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Лил Уэйн ранее признал свою вину в хранении заряженного позолоченного пистолета, который у него обнаружили в аэропорту Майами в декабре 2019 года. Рэпер был отпущен под залог в размере 250 тысяч долларов. Ему грозило до 10 лет тюрьмы.

Другим рэпером, получившим помилование Трампа, стал Кодак Блэк, который сознался в приобретении нескольких видов оружия незаконным способом.

По данным агентства, Трамп также помиловал бывшего мэра Детройта Куаме Килпатрика, приговоренного к 28 годам тюрьмы по делу о коррупции.