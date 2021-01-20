Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка
Фото: AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Дональд Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации.
Лил Уэйн ранее признал свою вину в хранении заряженного позолоченного пистолета, который у него обнаружили в аэропорту Майами в декабре 2019 года. Рэпер был отпущен под залог в размере 250 тысяч долларов. Ему грозило до 10 лет тюрьмы.
Другим рэпером, получившим помилование Трампа, стал Кодак Блэк, который сознался в приобретении нескольких видов оружия незаконным способом.
По данным агентства, Трамп также помиловал бывшего мэра Детройта Куаме Килпатрика, приговоренного к 28 годам тюрьмы по делу о коррупции.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Последние новости
Путин окунулся в прорубь на Крещение Путин окунулся в прорубь на Крещение Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
В мире , Дональд Трамп , Kodak , Reuters , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
02:11
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
Общество
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
00:59
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
Армия
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
00:57
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
Армия
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
00:31
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
В мире
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
00:35
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
Общество
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
00:38
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
Общество
Видео загадочных световых столбов в Подмосковье
00:35
Видео загадочных световых столбов в Подмосковье
В мире
Прорыв тепломагистрали в Норильске сняли на видео
00:28
Прорыв тепломагистрали в Норильске сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение