Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео 

18 января в сети появилось видео, на котором видно начало разрушения гигантского айсберга в Атлантике. Айсберг A-68A, отколовшийся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года, дрейфует в водах уже три с половиной года. От него отделились несколько маленьких айсбергов, и вся эта компания ледяных колоссов движется в направлении острова Южная Георгия, который принадлежит Великобритании. Масса льда, оцениваемая в один триллион тонн, в 2017 году составляла около 12% шельфового ледника Ларсен. К декабрю прошлого года айсберг сместился примерно на 1500 км к северу, и в последние месяцы ученые опасались, что гигантская ледяная глыба столкнется с западным побережьем острова.