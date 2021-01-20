Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
18 января в сети появилось видео, на котором видно начало разрушения гигантского айсберга в Атлантике. Айсберг A-68A, отколовшийся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года, дрейфует в водах уже три с половиной года. От него отделились несколько маленьких айсбергов, и вся эта компания ледяных колоссов движется в направлении острова Южная Георгия, который принадлежит Великобритании. Масса льда, оцениваемая в один триллион тонн, в 2017 году составляла около 12% шельфового ледника Ларсен. К декабрю прошлого года айсберг сместился примерно на 1500 км к северу, и в последние месяцы ученые опасались, что гигантская ледяная глыба столкнется с западным побережьем острова.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
02:11
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
Общество
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
00:59
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
Армия
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
00:57
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
Армия
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
00:31
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
В мире
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
00:35
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
Общество
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
00:38
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
Общество
Видео загадочных световых столбов в Подмосковье
00:35
Видео загадочных световых столбов в Подмосковье
В мире
Прорыв тепломагистрали в Норильске сняли на видео
00:28
Прорыв тепломагистрали в Норильске сняли на видео
Происшествия
Видео возобновления суда над Кочаряном в Ереване
01:22
Видео возобновления суда над Кочаряном в Ереване
В мире
Видео с историей Ленинградского рок-клуба
01:28
Видео с историей Ленинградского рок-клуба
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение