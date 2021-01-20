Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Британский штамм коронавируса обнаружен в 60 странах мира 

Говорит Москва и ещё 11 1 час назад
Британский штамм коронавируса обнаружен в 60 странах мира
Фото: ТАСС/Zuma
Это на десять государств и районов больше, чем неделю назад.
Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в еженедельном информационном бюллетене.

«Из 60 стран, территорий и районов, расположенных в шести регионах ВОЗ, поступили сообщения о завезённых или переданных случаях заражения британским штаммом», — указала организация.

Отмечается также, что новые мутации, отличные от обнаруженной в Великобритании, были замечены в ЮАР и Бразилии. Ранее эксперты ВОЗ пояснили, что возникновение новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам «свойственно постоянно изменяться», передаёт ТАСС.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Говорит Москва: последние новости
Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника В США впервые за 70 лет казнили женщину В США впервые за 70 лет казнили женщину СМИ: 13 израильтян пострадали после COVID-вакцинации СМИ: 13 израильтян пострадали после COVID-вакцинации
В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
02:11
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
Общество
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
00:59
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
Армия
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
00:57
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
Армия
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
00:31
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
В мире
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
00:35
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
Общество
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
00:38
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
Общество
Видео загадочных световых столбов в Подмосковье
00:35
Видео загадочных световых столбов в Подмосковье
В мире
Прорыв тепломагистрали в Норильске сняли на видео
00:28
Прорыв тепломагистрали в Норильске сняли на видео
Происшествия
Видео возобновления суда над Кочаряном в Ереване
01:22
Видео возобновления суда над Кочаряном в Ереване
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение