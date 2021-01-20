Британский штамм коронавируса обнаружен в 60 странах мира 

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Это на десять государств и районов больше, чем неделю назад.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в еженедельном информационном бюллетене.

«Из 60 стран, территорий и районов, расположенных в шести регионах ВОЗ, поступили сообщения о завезённых или переданных случаях заражения британским штаммом», — указала организация.

Отмечается также, что новые мутации, отличные от обнаруженной в Великобритании, были замечены в ЮАР и Бразилии. Ранее эксперты ВОЗ пояснили, что возникновение новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам «свойственно постоянно изменяться», передаёт ТАСС.