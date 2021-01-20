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Видео загадочных световых столбов в Подмосковье 

Вадим Дроздов 1 час назад
19 января жители Подмосковья наблюдали необычное природное явление — световые столбы, поднимающиеся в небо. В мороз и при высокой влажности разноцветные столбы появляются над фонарями и другими источниками света. Он отражается от кристаллов льда. Световые столбы нередко формируются вокруг луны, городских огней и других ярких источников света. Столбы, исходящие от низко расположенных источников света, обычно намного длиннее, чем солнечные или лунные столбы. Чем ближе к световому столбу находится наблюдатель, тем меньше сказывается расположение кристаллов в пространстве на внешнем виде столба. При формировании светового столба свет отражается либо от нижней или верхней поверхности ледяной пластинки, либо от горизонтальных торцов или граней ледяного стержня.
В мире , Видео
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