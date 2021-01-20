19 января жители Подмосковья наблюдали необычное природное явление — световые столбы, поднимающиеся в небо. В мороз и при высокой влажности разноцветные столбы появляются над фонарями и другими источниками света. Он отражается от кристаллов льда. Световые столбы нередко формируются вокруг луны, городских огней и других ярких источников света. Столбы, исходящие от низко расположенных источников света, обычно намного длиннее, чем солнечные или лунные столбы. Чем ближе к световому столбу находится наблюдатель, тем меньше сказывается расположение кристаллов в пространстве на внешнем виде столба. При формировании светового столба свет отражается либо от нижней или верхней поверхности ледяной пластинки, либо от горизонтальных торцов или граней ледяного стержня.
Видео загадочных световых столбов в Подмосковье
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