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Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына 

РИА Новости 8 минут назад
Последнее сообщение умирающего мужчины поразило его сына
Фото: © Fotolia / xy
Пожилой житель американского штата Айова, умирающий от COVID-19, отправил своему сыну прощальное сообщение, которое его растрогало, сообщает местный ресурс Local 5 News.
Жителя города Форт-Додж Гарольда Джанкмена, которому был 91 год, госпитализировали с положительным тестом на коронавирус в местную больницу, через неделю он умер, не успев попрощаться с родными с глазу на глаз.
Однако через несколько дней после смерти Джанкмена его сын Джон заметил в своем телефоне прощальное голосовое сообщение от отца.

"Он действительно позвонил (отправил голосовое сообщение. — прим. ред.) мне на мобильный телефон после того, как я отвез его в больницу, и поблагодарил меня за все, а я не осознавал, что оно было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти", — рассказал мужчина.

По словам Джанкмена-младшего, он до сих пор хранит послание от отца.

"Я не помню (все слова. — прим. ред.), но он сказал, что любит меня. Я скучаю по нему", — добавил он со слезами на глазах.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в США превысило 400 тысяч.
По данным университета, всего в стране выявлено 24 137 812 случаев заражения.
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В мире , Общество , Орловская Область
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