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CNN: юристы Трампа отговорили его от идеи помиловать самого себя 

ТАСС 1 час назад
Юристы отговорили Трампа от идеи помиловать самого себя
Фото: Reuters
Юристы убедили действующего президента США Дональда Трампа не объявлять о превентивном помиловании самого себя, членов своей семьи и законодателей из рядов Республиканской партии. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По их данным, разговор Трампа с юристами состоялся в минувшую субботу. Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне выразил мнение, что объявление Трампом о досрочном помиловании самого себя поставит республиканца в опасное положение в свете запущенной демократами в Палате представителей Конгресса США процедуры импичмента. По мнению юрисконсульта, такой шаг со стороны Трампа может считаться косвенным подтверждением его вины.
Позицию Чиполлоне разделил, по информации CNN, адвокат Эрик Хершманн, который входил в защиту Трампа во время первой процедуры импичмента, по итогам которой республиканец был оправдан. Аналогичного мнения юристы придерживаются касательно возможного объявления Трампом о досрочном помиловании своей дочери Иванки и ее супруга Джареда Кушнера, являющихся его советниками.
Кроме того, указывает телекомпания, Чиполлоне и Хершманн настояли на том, чтобы Трамп отказался от идеи объявить о досрочном помиловании ряда конгрессменов-республиканцев, участвовавших 6 января в митинге в его поддержку, обернувшемся беспорядками у здания Конгресса США в Вашингтоне. По информации CNN, речь идет о конгрессменах Энди Биггсе, Поле Госаре (оба — от штата Аризона) и Моррисе Бруксе (от штата Алабама).
Ранее CNN отмечала, что Трамп во вторник планирует объявить о помиловании около 100 человек. При этом глава Белого дома не планирует помиловать самого себя, на что ранее указывали американские СМИ.
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Комментарии 1
В мире , США , Джаред Кушнер , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Конгресс США , CNN , Нью-Йорк
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