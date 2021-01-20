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Большинство американцев сочли Трампа худшим президентом в истории 

Lenta.ru 25 минут назад
Американцы назвали Трампа худшим президентом в истории
Фото: Reuters
Большинство американцев (60 процентов) назвали Дональда Трампа одним из худших президентов в истории. Об этом свидетельствуют результаты опросы радиостанции NPR, программы PBS NewsHour и социологической фирмы Marist.
Так, почти половина респондентов заявили, что американский лидер запомнится как один из самых плохих, еще 13 процентов выразили мнение, что о нем будут вспоминать как о президенте ниже среднего уровня.
Лучшим главой государства его назвали 16 процентов американцев, еще по 11 процентов опрошенных заявили, что его президентство будет оцениваться выше среднего или на среднем уровне. При этом среди граждан демократических взглядов худшим и хуже среднего его назвали более 90 процентов. Среди республиканцев оказалось больше тех, кто положительно оценивает заслуги Трампа. Так, более 60 процентов американцев оценили его как одного из лучших или лучше среднего.
Согласно опросу, Трамп покидает свой пост с рейтингом одобрения 38 процентов — это почти самый низкий показатель за период его президентства. Кроме того, с февраля 2020 года резко снизилось число американцев, считающих, что страна развивается в правильном направлении. Год назад так считало более 40 процентов граждан, в настоящее время — 20 процентов.
Ранее сообщалось, что большинство американских избирателей увидели в штурме Капитолия, который произошел 6 января, угрозу демократии. По данным опроса интернет-компании YouGov, 93 процента демократов сочли случившееся угрозой демократии, к ним присоединилось и большинство нейтральных избирателей — 55 процентов. При этом лишь 27 республиканцев поддержали их мнение.
6 января митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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