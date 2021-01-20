Глава ДНР заявил о готовности к новому референдуму

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин
заявил о готовности провести повторный референдум о самоопределении, что станет подтверждением воли народа Донбасса
и сигналом мировому сообществу.
Ранее полпред ДНР, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
предложила членам Совбеза ООН
путем референдума, который будет международно признан, узнать, чего хочет народ Донбасса.
"Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был по сути нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году", — сказал РИА Новости Пушилин.
По его словам, также важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права.
"Именно с этой целью была выражена готовность содействовать любым международным наблюдателям в случае, если будет принято решение о проведении процедуры выражения, а вернее — подтверждения воли народа Донбасса", — сказал Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что для международного сообщества должно быть четко понятно, что монополия Украины
на освещение и интерпретацию событий в Донбассе — это нонсенс и даже в определенной степени содействие тем преступлениям, которые осуществляет Киев против жителей Донбасса.
"Именно поэтому мировое сообщество в лице ООН должно гораздо более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта", — сказал Пушилин.
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