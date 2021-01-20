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Москва

В администрации Байдена поддержали поставки оружия Украине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
В администрации Байдена поддержали поставки оружия Украине
Фото: globallookpress.com
Кандидат в госсекретари США в новой администрации Энтони Блинкен и кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин на слушаниях сенатском комитете по иностранным делам поддержали поставки американского оружия Украине.

«Я решительно поддерживаю программу поставок на Украину оборонительного оружия и программу подготовки военнослужащих. Эти программы были действительно успешными при нескольких американских администрациях», — приводит мнение Блинкена ТАСС.

«Находясь на государственной службе, я много времени уделял вопросу об Украине. Я разделяю мнение о необходимости помощи Украине, в первую очередь для того, чтобы противостоять агрессии со стороны России в том, что касается попытки аннексии Крыма и, конечно же, ситуации в Донбассе, на востоке Украины», — выступил с утверждением кандидат в госсекретари США в новой американской администрации Джозефа Байдена.

«Я поддерживал инициативу об оказании помощи поставками оружия, но следует учитывать и то, что, в то время как Россия является внешним врагом, внутренними врагами [Украины] являются коррупция, отсутствие четко функционирующих органов, способных эффективно управлять страной», — добавил Блинкен.

«Мы должны оказать помощь Украине в этом вопросе, поскольку даже в том случае, если нам будет сопутствовать успех в том, чтобы сдерживать Россию, сохранение внутренней угрозы будет мешать построению демократии», — считает кандидат на пост госсекретаря США.
По словам Блинкена, «на первом этапе конфликта на Украине Россия сумела весьма эффективно использовать информацию как оружие».

«Россия весьма эффективно использовала информацию для того, чтобы скрыть реальную картину происходящего и снять с себя ответственность. После этого Госдепартамент США получил средства и возможности для того, чтобы противодействовать такой кампании, и в случае, если моя кандидатура будет утверждена, я добьюсь того, что у Госдепартамента будут эффективные средства для деятельности и мы привлечем таланты и опыт для использования этого потенциала», — заявил Блинкен.

В свою очередь кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил также поддержал предоставление военной помощи Украине со стороны США.

«Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными. В случае [моего] утверждения [на пост главы Пентагона] и при условии продолжения прогресса в реформах в области управления и борьбы с коррупцией я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России», — заявил Остин.

Он подчеркнул, что «поддерживает предоставление военной помощи летальным вооружением для обеспечения Украины необходимой техникой для самозащиты».
При этом Остин выразил мнение, что «существует хороший баланс между военной помощью летального и нелетального характера» для Украины. Он пообещал «активно анализировать потребности Украины в военной помощи и при необходимости вносить коррективы». По версии отставного генерала, «Соединенные Штаты в настоящее время в состоянии удовлетворить самые насущные оперативные потребности [ВС] Украины».
В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что избранный глава американской администрации США Джо Байден поспособствует прекращению войны в Донбассе и положит конец «оккупации» территории Украины.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на продолжение поставок американского оружия после инаугурации Байдена. Согласно докладу Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, в 2020 году Украина получила от США оружия на 510 млн долларов. В МИД России выразили уверенность, что в случае прихода к власти новой американской администрации США продолжат «накачивать» Украину оружием.
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В мире , США , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , МИД , Пентагон , Госдеп США , Сенат США , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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