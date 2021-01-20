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Москва

Трамп поручил рассекретить данные о слежке за его штабом 

Газета.Ru 22 минуты назад
Президент США Дональд Трамп поручил рассекретить информацию о слежке за сотрудниками его штаба во время предвыборной кампании 2016 года, передает ТАСС. Пока еще действующий глава Белого дома отметил, что распорядился рассекретить "оставшиеся документы".
В заявлении Трампа отмечается, что по согласованию со спецслужбами из части документов была изъята часть информации, которая не позволяла предоставить доступ к ним широкой общественности из соображений охраны государственной тайны.
Дело о слежке за штабом Трампа было инициировано уже бывшим генпрокурором США Уильямом Барром в 2019 году.
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В мире , Видео , США , Уильям Барр , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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