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Кандидат на пост главы Пентагона призвал наказать Россию за кибератаки 

РИА Новости 18 минут назад
Кандидат на пост главы Пентагона призвал наказать Россию за кибератаки
Фото: © AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин призвал привлечь РФ к ответственности, если подтвердится, что она стоит за кибератаками на США.
Сенаторы на слушаниях по утверждению его кандидатуры попросили Остина провести дополнительное изучение вопроса о том, кто виновен в беспрецедентных кибератаках.

"Думаю, что сейчас идет такое изучение, чтобы определить, что произошло в действительности, я к нему присоединюсь. Я рассчитываю ясно понять, что в действительности произошло", — сказал Остин.

"ФБР и Агентство национальной безопасности… приписали эту деятельность России. Я считаю, что если это действительно так, то Россию следует привлечь к ответственности", — добавил Остин.
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В мире , США , ФБР , Пентагон , АНБ
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