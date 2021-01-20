Кандидат на пост главы Пентагона призвал наказать Россию за кибератаки 

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин призвал привлечь РФ к ответственности, если подтвердится, что она стоит за кибератаками на США.
Сенаторы на слушаниях по утверждению его кандидатуры попросили Остина провести дополнительное изучение вопроса о том, кто виновен в беспрецедентных кибератаках.
"Думаю, что сейчас идет такое изучение, чтобы определить, что произошло в действительности, я к нему присоединюсь. Я рассчитываю ясно понять, что в действительности произошло", — сказал Остин.
"ФБР и Агентство национальной безопасности… приписали эту деятельность России. Я считаю, что если это действительно так, то Россию следует привлечь к ответственности", — добавил Остин.