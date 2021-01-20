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Команда Байдена захотела продлить ракетный договор 

Lenta.ru и ещё 3 19 минут назад
Команда Байдена выступила за продление ракетного договора
Фото: Reuters
Избранный президент США Джо Байден захотел продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
Он заявил, что дедлайн в вопросе продления ракетного договора наступит очень скоро, с этим вопросом команда президента придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост.
Однако Блинкен не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, подчеркнув, что решение остается за избранным президентом.
В начале января Джейк Салливан, которого Байден выбрал своим советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США планирует договариваться с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.
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Комментарии
В мире , США , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Джейк Салливан , Джозеф Байден , Администрация США
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