Команда Байдена выступила за продление ракетного договора

Он заявил, что дедлайн в вопросе продления ракетного договора наступит очень скоро, с этим вопросом команда президента придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост.

Однако Блинкен не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, подчеркнув, что решение остается за избранным президентом.

В начале января Джейк Салливан , которого Байден выбрал своим советником по национальной безопасности, сообщил , что новая администрация США планирует договариваться с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).