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Москва

Кандидат в шефы Пентагона заявил о готовности к более тесному сотрудничеству с Россией 

ТАСС 1 час назад
Кандидат в шефы Пентагона заявил о готовности к сотрудничеству с Россией
Фото: Reuters
Отставной американский генерал Ллойд Остин заявил во вторник, что в случае утверждения на должность шефа Пентагона он намерен "оставить открытой дверь" для более тесного сотрудничества с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес.

"Если меня утвердят, я буду искать пути, чтобы предотвратить опасную эскалацию напряженности, твердо стоять на защите наших интересов и ценностей и оставлю дверь открытой для большего сотрудничества с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес", — говорится в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

В числе таких областей для потенциального сотрудничества Остин выделил контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения.
При этом Остин заявил, что США должны для сдерживания РФ поддерживать боеспособные обычные и ядерные вооружения.
Присутствие сил США на Ближнем Востоке
Остин намерен провести "обзор" присутствия сил США на Ближнем Востоке, в том числе из-за вызовов интересам США в регионе со стороны РФ и КНР.

"В случае утверждения [на пост], я проведу обзор присутствия наших сил, чтобы гарантировать, что оно должным образом сбалансировано, чтобы справляться со спектром вызовов на Ближнем Востоке, в том числе со стороны КНР и РФ", — заявил он.

По словам Остина, Китай и Россия в последние годы стремятся расширить свое влияние на Ближнем Востоке, "все больше используя продажи оружия, чтобы вбить клин между нами и нашими давними партнерами".

"В частности, Россия стремится изменить структуры безопасности Ближнего Востока и расширить свое региональное влияние, используя отсутствие управления [на некоторых территориях] и создавая замороженные конфликты", — утверждал Остин.

Говоря о Китае, он отметил, что Пекин усиливает свое влияние на экономически слабые страны Ближнего Востока, но пока не активно расширяет свое военное присутствие.

"Эти действия ставят под угрозу влияние США [в регионе] — военное, дипломатическое и экономическое", — подчеркнул кандидат.

Сдерживание Китая
По словам Остина, Пентагон должен сосредоточить основные усилия на сдерживании Китая.

"В глобальном масштабе, как я это понимаю, Азия должна быть в центре наших усилий, — сказал он. — И я считаю, что Китай, в частности, является основной задачей [оборонного] ведомства".

Остин также сообщил, что после 40 лет службы вышел в отставку и не стремился занять пост главы Пентагона, но расценивает соответствующее предложение Байдена как "большую честь" и "свой долг" перед страной. Он добавил, что в случае утверждения на посту главы Пентагона возглавит ведомство в качестве гражданского.
Ранее ряд экспертов высказал мнение, что администрация Байдена сохранит избранный действующим президентом Дональдом Трампом жесткий подход к Пекину.
Конфликт в Афганистане
Остин заявил, что конфликт в Афганистане должен завершиться путем переговоров и достижением политического соглашения.
Его попросили прокомментировать ситуацию в Афганистане.

"Я хотел бы, чтобы этот конфликт завершился урегулированием путем переговоров. Я думаю, мы хотим видеть Афганистан, который не представляет угрозы в будущем. Я думаю, было бы полезно сосредоточить внимание на некоторых вопросах международного терроризма", — отметил отставной генерал, указав на необходимость достижения "политического соглашения" по ситуации в центральноазиатской республике.

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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Пентагон , Китай
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