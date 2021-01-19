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Москва

Трамп признал приход новой администрации и заявил, что молится за ее успехи 

ТАСС 8 минут назад
Трамп выступил с прощальной речью
Фото: © EPA-EFE/ANNA MONEYMAKER/POOL
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джозефа Байдена и пожелал ей успехов.

"На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей", — приводит во вторник выдержки из речи пресс-служба Белого дома.

Трамп также отметил, что США при нем укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Администрация США
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