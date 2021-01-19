Трамп выступил с прощальной речью

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джозефа Байдена и пожелал ей успехов.
"На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей", — приводит во вторник выдержки из речи пресс-служба Белого дома.
Трамп также отметил, что США при нем укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР.
Президент заявил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания.