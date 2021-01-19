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Байден заявил, что «тёмные времена» в США скоро закончатся 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Байден: «тёмные времена» в США скоро закончатся
Фото: globallookpress.com
Избранный президент США Джо Байден выступил с эмоциональной речью в штате Делавэр перед отбытием в Вашингтон, где 20 января пройдёт процедура инаугурации.

Я знаю, что сейчас тёмные времена, но свет есть всегда. Вот что делает это государство таким особенным, — цитирует РИА Новости Байдена.

Он добавил, что его «путешествие в Вашингтон» началось, и что для него является честью стать следующим президентом США. После окончания выступления Байден на самолёте отправится на объединённую базу Эндрюс, расположенную вблизи американской столицы.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января. Его предшественник Дональд Трамп станет первым за 152 года главой Белого дома, который не поприветствует своего сменщика на пороге резиденции американских лидеров. Миллиардер запланировал собственное мероприятие в Мэриленде почти одновременно с инаугурацией, а также видеообращение к сторонникам.
Как сообщал NEWS.ru, передача «ядерного чемоданчика» в США произойдёт даже в том случае, если Дональд Трамп не приедет на инаугурацию для встречи с избранным главой государства Джо Байденом.
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Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , РИА Новости , Делавэр , США
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