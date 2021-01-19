Во Франции рассказали о финансовых последствиях Brexit 

Руководитель Банка Франции Франсуа Виллерой де Галау заявил в своей ежегодной речи перед подчиненными, что уже около 170 миллиардов евро были переведены во Францию из Великобритании в связи с выходом последней из Евросоюза , передает Le Figaro.

Как сообщил Виллерой де Галау, «несмотря на пандемию, около 2500 рабочих мест, а также активы почти пятидесяти британских учреждений стоимостью 170 миллиардов евро были переведены во Францию в 2020 году».

«В этом году ожидается рост таких перемещений», — добавил глава Банка Франции.

«Brexit заставляет нас развивать финансовую независимость Европейского Союза… Мы должны сейчас или никогда воспользоваться возможностью и перестроить европейский рынок капитала», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 января представитель Евросоюза на переговорах по Brexit, французский политик Мишель Барнье заявил в интервью радиостанции France Culture, что Brexit означает «проигрыш для обеих сторон»: и для Евросоюза, и для Великобритании.