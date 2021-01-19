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ЕК решила создать единую базу данных для контроля за соблюдением санкций 

Деловая газета «Взгляд» 10 минут назад
ЕС создаст единую базу о применении санкций
Фото: Reuters
Европейская комиссия заявила о намерении ЕС создать систему контроля за соблюдением санкций.
Предполагается, что будет создана база данных для обмена информацией по санкциям, а также система оповещения о нарушении санкционных ограничений, об этом говорится в пресс-релизе европейской комиссии, сообщает РИА «Новости».
Также будет определен единый контакт для обращений по вопросам санкций.
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Европейская комиссия считает, что система станет гарантом эффективности обмена данными между государствами-членами Евросоюза по вопросам реализации ограничительных мер.
Помимо этого, будет организована служба для анонимного оповещения о случаях обхода санкций Евросоюза.
Напомним, ЕК подготовила проект документа, в котором предлагает снизить зависимость от доллара и обеспечить защиту ЕС от санкций США
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости , США
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