ЕС создаст единую базу о применении санкций

Европейская комиссия заявила о намерении ЕС создать систему контроля за соблюдением санкций.
Предполагается, что будет создана база данных для обмена информацией по санкциям, а также система оповещения о нарушении санкционных ограничений, об этом говорится в пресс-релизе европейской комиссии, сообщает РИА «Новости».
Также будет определен единый контакт для обращений по вопросам санкций.
Европейская комиссия считает, что система станет гарантом эффективности обмена данными между государствами-членами Евросоюза по вопросам реализации ограничительных мер.
Помимо этого, будет организована служба для анонимного оповещения о случаях обхода санкций Евросоюза.
Напомним, ЕК подготовила проект документа, в котором предлагает снизить зависимость от доллара и обеспечить защиту ЕС от санкций США