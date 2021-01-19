Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Британия установила новый антирекорд по смертям от COVID за сутки 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Число летальных случаев в Великобритании за последние сутки от последствий коронавируса, составило 1 тыс. 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные правительства страны.
Днем ранее власти сообщили о 599 летальных исходах. Предыдущий максимум — 1 тыс. 564 смерти — был установлен 13 января. Всего число умерших из-за коронавируса в Великобритании составляет 91 тыс. 470, что является крупнейшим показателем в Европе, передает ТАСС.
«Критическая точка»: Британия ужесточает ограничения из-за ковида
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Флаги для инаугурации Байдена в Вашингтоне образовали российский триколор Флаги для инаугурации Байдена в Вашингтоне образовали российский триколор ВОЗ рассмотрит вопрос о включении «Спутника V» в список одобренных вакцин ВОЗ рассмотрит вопрос о включении «Спутника V» в список одобренных вакцин Трамп нашел способ удаленно передать «ядерный чемоданчик» Байдену Трамп нашел способ удаленно передать «ядерный чемоданчик» Байдену
В мире , Видео , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео купания Путина в проруби
00:10
Опубликовано видео купания Путина в проруби
Политика
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
00:02
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
Шоу-бизнес
Конфликт таксиста с учебной машиной попал на видео
00:16
Конфликт таксиста с учебной машиной попал на видео
Происшествия
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
00:53
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
Происшествия
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
01:45
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
Общество
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
00:14
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
Происшествия
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
00:56
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
00:38
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
Происшествия
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
00:59
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
США
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:26
Извержение вулкана Этна попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение