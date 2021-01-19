Число летальных случаев в Великобритании за последние сутки от последствий коронавируса, составило 1 тыс. 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные правительства страны.
Днем ранее власти сообщили о 599 летальных исходах. Предыдущий максимум — 1 тыс. 564 смерти — был установлен 13 января. Всего число умерших из-за коронавируса в Великобритании составляет 91 тыс. 470, что является крупнейшим показателем в Европе, передает ТАСС.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.