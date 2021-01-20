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МИД Китая ввёл санкции против Майка Помпео 

RT на русском и ещё 6 37 минут назад
Китай ввёл санкции против Помпео
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против членов администрации экс-президента США Дональда Трампа, включая американского госсекретаря Майка Помпео.
Об этом говорится на сайте китайского ведомства.

«Китайское правительство непоколебимо в своей решимости защищать национальный суверенитет страны, безопасность и интересы в вопросах развития. Китай решил ввести санкции в отношении 28 человек, которые серьёзно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за вопросы, связанные с Китаем», — говорится в заявлении.

Ранее Помпео назвал «геноцидом» действия Китая в отношении уйгуров.
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В мире , Законопроекты , Геноцид , Дональд Трамп , МИД , Китай , США
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