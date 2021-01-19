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Трамп нашел способ передать «ядерный чемоданчик» Байдену заочно 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Трамп нашел способ передать «ядерный чемоданчик» Байдену заочно
Фото: Reuters
Передача «ядерного чемоданчика» с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия США избранному президенту американского государства Джозефу Байдену состоится в день инаугурации в любом случае, даже если он не встретится с Дональдом Трампом, сообщил телеканал CNN.
СМИ сообщает, что даже если Трамп покинет Вашингтон за несколько часов до вступления в должность Байдена, это никак не скажется на передаче новому президенту управления ядерным оружием США, хотя действующий президент обязан иметь «ядерный чемоданчик» с кодами при себе, передает ТАСС.
Старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists Стивен Шварц пояснил, что «ядерных чемоданчиков» на самом деле несколько. Один из них отправится вместе с Трампом во Флориду, а другие останутся в Вашингтоне.

«Существуют как минимум три или четыре идентичных «ядерных футбольных мяча» [так в США называют «ядерный чемоданчик»]: один сопровождает президента, другой — вице-президента, еще один традиционно находится в запасе для уполномоченного [применить коды] выжившего [при возможной катастрофе или нападении] во время таких мероприятий, как инаугурация или обращение о положении в стране [ежегодное обращение президента США к Конгрессу]», — сказал Шварц.

Он не исключил возможности существования или появления еще одного «ядерного чемоданчика» в случае необходимости.
Шварц уточнил, что к саквояжу, прилагается пластиковая карта, известная как «бисквит», которую президент должен постоянно иметь при себе. Карта содержит буквенно-цифровой код, используемый для идентификации личности главы государства. Действующий президент будет обладать полномочиями применения ядерного оружия до 11.59.59 среды (19.59.59 мск), после чего это право перейдет к Байдену, а сопровождающий Трампа помощник с президентским «чемоданчиком» отправится обратно в Вашингтон.
20 января состоится инаугурация Джозефа Байдена. Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии этого события. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Стивен Шварц , CNN , ИТАР-ТАСС
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