Флаги для инаугурации Байдена образовали российский триколор

«Около 200 тыс. флагов США были выставлены на проспекте перед зданием Конгресса, чтобы представить публику, которая не сможет присутствовать на инаугурации Джо Байдена из-за коронавирусных ограничений. Но в итоге получился заговор с российским флагом», — говорится в сообщении Telegram-канала «Милитарист».