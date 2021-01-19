Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Флаги для инаугурации Байдена в Вашингтоне образовали российский триколор 

Деловая газета «Взгляд» 12 минут назад
Флаги для инаугурации Байдена образовали российский триколор
Фото: Telegram-канал «Милитарист»
На Национальной аллее в Вашингтоне, где обычно в день инаугурации президента США собирается толпа народа в этом году из-за коронавирусных ограничений на аллее выставили около 200 тыс. американских флагов. Однако в соцсетях обратили внимание, что флаги образовали собой российский триколор.

«Около 200 тыс. флагов США были выставлены на проспекте перед зданием Конгресса, чтобы представить публику, которая не сможет присутствовать на инаугурации Джо Байдена из-за коронавирусных ограничений. Но в итоге получился заговор с российским флагом», — говорится в сообщении Telegram-канала «Милитарист».

Смена власти: Россию позвали на инаугурацию Байдена
На инаугурации Барака Обамы в 2008 году присутствовали, по разным оценкам, от 800 тыс. до 1,8 млн человек.
20 января состоится инаугурация Джозефа Байдена. Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии этого события. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ВОЗ рассмотрит вопрос о включении «Спутника V» в список одобренных вакцин ВОЗ рассмотрит вопрос о включении «Спутника V» в список одобренных вакцин Роухани обвинил Трампа в отсутствии вакцины от коронавируса у Ирана Роухани обвинил Трампа в отсутствии вакцины от коронавируса у Ирана Лавров предложил разобраться, откуда у Германии знания для определения «Новичка» Лавров предложил разобраться, откуда у Германии знания для определения «Новичка»
Комментарии 6
В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео купания Путина в проруби
00:10
Опубликовано видео купания Путина в проруби
Политика
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
00:02
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
Шоу-бизнес
Конфликт таксиста с учебной машиной попал на видео
00:16
Конфликт таксиста с учебной машиной попал на видео
Происшествия
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
00:53
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
Происшествия
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
01:45
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
Общество
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
00:14
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
Происшествия
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
00:56
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
00:38
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
Происшествия
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
00:59
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
США
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:26
Извержение вулкана Этна попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение