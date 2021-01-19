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Пока вы не уснули: ветеранам труда могут вернуть все льготы 

Елена Прошина 29 минут назад
Пока вы не уснули: ветеранам труда могут вернуть все льготы
Фото: РИА Новости
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В Госдуме предложили вернуть все льготы ветеранам труда

Ветеранам труда планируют вернуть все льготы, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин.

«В 2004 году данные льготы были отменены. Но если в 90-е люди получали социальные выплаты, очевидно, что сегодня финансовое положение страны является более устойчивым», — отметил он.

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Россия может запустить «Цирконы» у берегов США

Некоторое время назад стало известно, что в Пентагоне рекомендовали протестировать ракету LRASM, применение которой отрабатывалось на учениях в прошлом году для «уничтожения» Черноморского флота РФ, в боевых условиях.
Если Вашингтон проведет испытания над Черным морем, то Россия может в ответ запустить гиперзвуковые ракеты «Циркон» у берегов США.
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Следственный комитет установил исполнителей убийства Япончика

Личности убийц вора в законе Вячеслава «Япончика» Иванькова установлены.
По версии следствия, в июле 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве имеющий двойное гражданство России и Абхазии Астамур Бутба, находясь в кузове грузового автомобиля, произвел в Иванькова выстрел из снайперской винтовки.
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Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада

Верховный суд РФ признал незаконным увольнение из-за вынужденного прогула в связи со снегопадом сотрудницы Научно-исследовательского института стали в Москве и отправил дело о ее споре с работодателем в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
Как следует из материалов искового заявления несогласной с увольнением сотрудницы, в день, из-за которого она была уволена, она находилась с несовершеннолетней дочерью в Московской области у престарелых родителей.
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От Нарусовой потребовали вернуть 730 тысяч рублей в ПФР

От члена Совета Федерации РФ Людмилы Нарусовой требуют вернуть в Пенсионный фонд РФ 730 тысяч рублей, которые она получила в качестве прибавки к пенсии.
Журналисты напомнили, что Нарусова впервые стала сенатором в 2002 году, выступив в Совфеде представителем от Тывы. С 2010 года она в верхней палате парламента отстаивала интересы Брянской области, а в 2012-ом сложила полномочия сенатора на ближайшие четыре года.
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Тихановская попросила ОБСЕ помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию

18 января Тихановская провела онлайн-встречу с послами Европейского союза в ОБСЕ. В ходе нее она призвала международное сообщество и прежде всего ОБСЕ помочь в организации безопасного возвращения в Белоруссию для нее и других лидеров демократических сил.

«Поскольку против меня возбудили два уголовных дела, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», — отметила политик.

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Казахстан пообещал ответить на ограничения Москвы на ввоз томатов

Власти Казахстана не исключают принятия определенных мер в отношении российских товаров, если ситуация с ограничениями на ввоз в РФ томатов и перца из центральноазиатской республики не изменится. Об этом заявил во вторник министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.
По словам главы ведомства, казахстанская сторона дважды поднимала этот вопрос на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и дважды направляла туда официальные обращения.
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Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

В Москве в возрасте 66 лет из жизни ушёл бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев.
Дочь телеведущего Мария Выхухолева отметила, что ее отца не стало 18 января. Журналист с огромным опытом работы на ТВ скончался из-за проблем с сердцем.
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Газпром допустил отмену «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток — 2» может быть приостановлен или прекращен из-за чрезвычайного давления. Об этом заявили в Газпроме.

— В исключительных случаях, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или отмене проекта, — говорится в выдержке из меморандума компании.

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Умершая певица Юлия Началова оказалась матерью маленького сына

СМИ стало известно, что Началова собиралась сделать ЭКО и родить ребенка, но из-за проблем со здоровьем не могла выносить его самостоятельно.
Утверждается, что уже после смерти Началовой ее замороженную яйцеклетку использовали для оплодотворения и подсадили эмбрион суррогатной матери.
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Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
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В мире , Олег Шеин , Бахыт Султанов , Игорь Выхухолев , Юлия Началова , Газпром , ЕС , Пенсионный фонд РФ , ОБСЕ , Пентагон , Госдума , Справедливая Россия , Совет Федерации , СКР , Евразийская экономическая комиссия , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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