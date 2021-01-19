США расширили санкции против России из-за «Северного потока-2»

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США расширили санкции против Российской Федерации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Об этом 19 января сообщает ТАСС со ссылкой на американское Министерство финансов.

Санкции вводятся в отношении российского судна-трубоукладчика «Фортуна», принимающего участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», и танкера «Максим Горький».

Ранее Вашингтон уведомил Берлин и других европейских партнеров о решении расширить рестрикции в рамках закона CAATSA. Германские власти назвали санкции незаконными.