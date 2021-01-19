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Соединённые Штаты расширили санкции против России 

Парламентская газета 36 минут назад
США расширили санкции против России из-за «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
США расширили санкции против Российской Федерации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Об этом 19 января сообщает ТАСС со ссылкой на американское Министерство финансов.
Санкции вводятся в отношении российского судна-трубоукладчика «Фортуна», принимающего участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», и танкера «Максим Горький».
Ранее Вашингтон уведомил Берлин и других европейских партнеров о решении расширить рестрикции в рамках закона CAATSA. Германские власти назвали санкции незаконными.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Берлин , Германия , США
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