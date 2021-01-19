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Москва

В МВД Финляндии заявили, что страна не откроется для туристов из России 

ТАСС 45 минут назад
Финляндия не откроет свои границы для приезда туристов из России, несмотря на возобновление авиасообщения между республикой и РФ. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель финского МВД Эриикка Койстинен.

"Туристические поездки не будут возможны. [Действующие] ограничения на въезд остаются в силе", — сказала она. Ограничения для туристических поездок продлятся как минимум до 9 февраля.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила во вторник утром, что с 28 января возобновляет регулярные полеты в Хельсинки. Рейсы по маршруту Москва — Хельсинки — Москва будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам. Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота", в офисах собственных продаж и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, добавили в компании.
Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией и еще тремя странами
В свою очередь, в финской авиакомпании Finnair подтвердили ТАСС, что "намереваются возобновить полеты в Санкт-Петербург с 28 января, если получат требуемые разрешения на движение".

"Согласно плану на данный момент, мы собираемся начать полеты в Москву в марте", — сказали в компании.

Ограничения на финской границе

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.
С 1 октября для стран, где этот порог превышен, разрешен въезд без карантина при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус: первый должен быть сделан перед поездкой, второй — после прибытия в Финляндию. Эта мера касается только стран ЕС, Шенгенской зоны и государств из списка третьих стран, составленного Евросоюзом. Она не распространяется, в частности, на Россию и США.
В настоящее время въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождения ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.
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В мире , Видео , ЕС , Аэрофлот , МВД , ИТАР-ТАСС
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