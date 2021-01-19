Pfizer задержал поставки вакцины от COVID-19 в Италию

Американская фармацевтическая компания Pfizer , которая вместе с немецкой фирмой BioNTech разработала вакцину от коронавируса, задерживает поставки этого препарата в Италию

По информации местных СМИ, в понедельник на Апеннины поступило всего 103 тысячи доз вакцины Pfizer/BioNThec и ожидалось, что еще почти 295 тысяч доз будут доставлены во вторник. Это количество препарата составляет на 29% меньше, чем было запланировано первоначально. Однако в понедельник вечером представители Pfizer уведомили медицинские власти Италии о том, что во вторник поставки будут значительно сокращены — до 53 тысяч доз, то есть почти в шесть раз. Правда, компания обещает наверстать упущенное в течение недели, однако такие перебои в поставках вызывают раздражение у руководителей местной системы здравоохранения. Дело осложняется тем, что дозы Pfizer/BioNThec уже нужны для проведения второй прививки гражданам, которые сделали первый укол в самом начале национальной кампании по вакцинации.

Комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури назвал происходящее "невероятным опозданием" и потребовал от Pfizer немедленно восстановить поставки вакцины в полном объеме. По имеющейся информации, в настоящее время сотрудники его службы изучают вопрос о возможности применения штрафных санкций к американской компании.

Как пояснил РИА Новости информированный источник в национальной системе здравоохранения, договоренности на поставку вакцин от COVID-19 заключались на уровне ЕС и не являются открытыми документами. Тем не менее, известно, что они предусматривают возможность применения штрафных санкций в случае несоблюдения согласованного объема и сроков поставок. В течение первого квартала 2021 года Pfizer обязалась поставить в Италию более 8,7 миллиона доз вакцины.

Ранее Аркури заверил руководство правительства и итальянских регионов в том, что до конца марта в стране будут вакцинированы 5,9 миллиона человек, в апреле — 13,7 миллиона, а до конца мая — 21,5 миллиона. Кампанию по вакцинации предполагается завершить до конца августа. Медицинские власти ставят перед собой задачу сделать прививки от COVID-19 приблизительно 70% населения, то есть 42 миллионам человек, чтобы добиться образования коллективного иммунитета.

Всего Италия рассчитывает получить в рамках закупок по линии ЕС 202 миллиона доз вакцин от COVID-19. По данным Аркури, за первые три квартала 2021 года на Апеннины будут доставлены 27 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что в этот же период в Италию поступят также около 11 миллионов доз вакцины, разработанной американской компанией Moderna.

Однако такое количество препарата позволит вакцинировать лишь 19 миллионов итальянцев. В этой связи власти возлагают большие надежды на скорые поставки вакцины компании AstraZeneca . Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить ее применение уже 29 января.

Согласно данным минздрава Италии, в настоящий момент в стране вакцинированы от COVID-19 уже более 1,1 миллиона человек.