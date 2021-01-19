Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию 

РИА Новости 49 минут назад
Pfizer задержал поставки вакцины от COVID-19 в Италию
Фото: Reuters
Американская фармацевтическая компания Pfizer, которая вместе с немецкой фирмой BioNTech разработала вакцину от коронавируса, задерживает поставки этого препарата в Италию.
По информации местных СМИ, в понедельник на Апеннины поступило всего 103 тысячи доз вакцины Pfizer/BioNThec и ожидалось, что еще почти 295 тысяч доз будут доставлены во вторник. Это количество препарата составляет на 29% меньше, чем было запланировано первоначально. Однако в понедельник вечером представители Pfizer уведомили медицинские власти Италии о том, что во вторник поставки будут значительно сокращены — до 53 тысяч доз, то есть почти в шесть раз. Правда, компания обещает наверстать упущенное в течение недели, однако такие перебои в поставках вызывают раздражение у руководителей местной системы здравоохранения. Дело осложняется тем, что дозы Pfizer/BioNThec уже нужны для проведения второй прививки гражданам, которые сделали первый укол в самом начале национальной кампании по вакцинации.
Комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури назвал происходящее "невероятным опозданием" и потребовал от Pfizer немедленно восстановить поставки вакцины в полном объеме. По имеющейся информации, в настоящее время сотрудники его службы изучают вопрос о возможности применения штрафных санкций к американской компании.
Как пояснил РИА Новости информированный источник в национальной системе здравоохранения, договоренности на поставку вакцин от COVID-19 заключались на уровне ЕС и не являются открытыми документами. Тем не менее, известно, что они предусматривают возможность применения штрафных санкций в случае несоблюдения согласованного объема и сроков поставок. В течение первого квартала 2021 года Pfizer обязалась поставить в Италию более 8,7 миллиона доз вакцины.
Ранее Аркури заверил руководство правительства и итальянских регионов в том, что до конца марта в стране будут вакцинированы 5,9 миллиона человек, в апреле — 13,7 миллиона, а до конца мая — 21,5 миллиона. Кампанию по вакцинации предполагается завершить до конца августа. Медицинские власти ставят перед собой задачу сделать прививки от COVID-19 приблизительно 70% населения, то есть 42 миллионам человек, чтобы добиться образования коллективного иммунитета.
Всего Италия рассчитывает получить в рамках закупок по линии ЕС 202 миллиона доз вакцин от COVID-19. По данным Аркури, за первые три квартала 2021 года на Апеннины будут доставлены 27 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что в этот же период в Италию поступят также около 11 миллионов доз вакцины, разработанной американской компанией Moderna.
Однако такое количество препарата позволит вакцинировать лишь 19 миллионов итальянцев. В этой связи власти возлагают большие надежды на скорые поставки вакцины компании AstraZeneca. Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить ее применение уже 29 января.
Согласно данным минздрава Италии, в настоящий момент в стране вакцинированы от COVID-19 уже более 1,1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
Последние новости
Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского МИД Франции прокомментировал задержание Навального МИД Франции прокомментировал задержание Навального Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии
В мире , ЕС , Pfizer , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео купания Путина в проруби
00:10
Опубликовано видео купания Путина в проруби
Политика
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
00:02
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
Шоу-бизнес
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
00:53
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
Происшествия
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
00:56
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
Происшествия
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
00:14
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
00:38
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
Происшествия
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
00:59
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
США
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:26
Извержение вулкана Этна попало на видео
Происшествия
Вытирающие ноги о Есенина покупатели магазина в Москве попали на видео
00:26
Вытирающие ноги о Есенина покупатели магазина в Москве попали на видео
Общество Новости Москвы
Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте
00:20
Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение