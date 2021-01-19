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Славянская ТЭС аварийно остановила энергоблок 

Украина.ру 1 час назад
На Украине Славянская ТЭС аварийно остановила энергоблок
Фото: Wikipedia
Славянская ТЭС остановила на аварийный ремонт энергоблок № 7. Об этом 18 января сообщило правление ПАО «Донбассэнерго» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

«17 января 2021 года на блоке № 7 Славянской ТЭС произошел отказ в работе основного оборудования по причине повышения вибрации первого подшипника турбоагрегата, что привело к аварийному отключению энергоблока от сети Украины. Сейчас генерация на энергоблоке № 7 отсутствует, начаты ремонтные работы», ‒ сообщила генкомпания.

Согласно предварительной информации, энергоблок пробудет в ремонте не менее 60 дней.
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По данным «Укрэнерго», на Славянской ТЭС в работе находится только один энергоблок № 3 с нагрузкой 59 МВт.
«Донбассэнерго» владеет Старобешевской (расположена на территории ДНР) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в том числе мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц.
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В мире , Интерфакс
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