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Клинтон и Пелоси обсудили «русский след» в беспорядках у Капитолия 

Газета.Ru 1 час назад
Клинтон и Пелоси обсудили «русский след» в беспорядках у Капитолия
Фото: Газета.Ru
Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон считает, что президент США Дональд Трамп звонил своему коллеге Владимиру Путину во время январского хаоса у Капитолия, говорится в подкасте Клинтон в Twitter со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.
Клинтон сказала Пелоси, что ей было бы интересно получить список телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным во время штурма Капитолия. После этого она спросила Пелоси, считает ли она, что стране будет выгодно расследование, проведенное "комиссией 11 сентября", чтобы выяснить, что именно привело к бунту у Капитолия, во время которого погибли люди.

"Я не знаю, что у Путина есть в политическом, финансовом или личном плане, но то, что произошло на прошлой неделе, было подарком Путину", — ответила Пелоси, добавив, что она поддерживает идею создания такой комиссии.

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В мире , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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