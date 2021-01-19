Клинтон и Пелоси обсудили «русский след» в беспорядках у Капитолия 

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон считает, что президент США Дональд Трамп звонил своему коллеге Владимиру Путину во время январского хаоса у Капитолия, говорится в подкасте Клинтон в Twitter со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.

Клинтон сказала Пелоси, что ей было бы интересно получить список телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным во время штурма Капитолия. После этого она спросила Пелоси, считает ли она, что стране будет выгодно расследование, проведенное "комиссией 11 сентября", чтобы выяснить, что именно привело к бунту у Капитолия, во время которого погибли люди.