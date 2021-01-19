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Белоруссия начнет производство российской вакцины от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 59 минут назад
Белоруссия начнет производство российской вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Минск тесно сотрудничает с Москвой для постепенного перехода на производство в Белоруссии российской вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, встречаясь с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым.

«Ведомства (России и Белоруссии) плотно взаимодействуют. В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Белоруссии (российской вакцины)», — сказал белорусский премьер, передает ТАСС.

Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз. Кроме того, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», идет работа по локализации ее производства.
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В мире , Дмитрий Мезенцев , Роман Головченко , ИТАР-ТАСС , Минск , Москва
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