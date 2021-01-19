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Трамп проведет собственную церемонию в день инаугурации Байдена 

Lenta.ru 25 минут назад
Трамп проведет свою церемонию в день инаугурации Байдена
Фото: AP
Действующий президент США Дональд Трамп проведет собственную прощальную церемонию в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Guardian.
Мероприятие состоится на военном аэродроме в Мэриленде рано утром в среду, 20 января, за несколько часов до инаугурации Байдена. По информации издания, Трамп хочет, чтобы на его последней церемонии в качестве президента прошел военный парад и прощание со сторонниками, приближенными, а также нынешними и бывшими сотрудниками его администрации на красной ковровой дорожке.
В приглашениях, разосланных Белым домом, сообщается, что церемония состоится в 8:00 утра. При этом гостей просят приехать к 7:15 и не приносить с собой огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, лазерные указки или игрушечные пистолеты.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.
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В мире , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , США
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