Америке пообещали превращение в Украину

Компании назвали причиной удаления Parler отсутствие модерации, из-за чего там публиковались призывы к незаконным действиям.

Позже американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд на Apple, потребовав удалить Telegram из App Store. В НКО заявили, что в мессенджере появлялись призывы к беспорядкам в Капитолии и нарушающий законы США контент.

Брод отметил, что интернет-пользователи ищут альтернативные ресурсы после блокировок Трампа в соцсетях, а демократы пытаются не допустить протестов сторонников Трампа, недовольных результатами выборов.

По мнению члена СПЧ, американские элиты считают, что без власти Демократической партии США демократия невозможна.

«Развязалась настоящая травля несогласных. Это, конечно, цветочки, по сравнению с тем, что было в прошлом веке. После инаугурации Байдена начнется настоящая травля, как на Украине после переворота в 2014 году», — отметил он.

Брод считает, что несогласных будут либо «выдавливать» из страны, либо физически уничтожать.