Сексизм планируют приравнять к мелкому хулиганству на Украине

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Депутаты Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» подали два законопроекта, которыми предлагается на законодательном уровне определить термин «сексизм», а также установить наказание за соответствующие высказывания или действия.

Отмечается, что внесённый закон №4598 предлагает понимать под сексизмом целый ряд проявлений, в частности создание угрожающей, враждебной, унизительной или обидной среды, а также поддержку и усиление любых гендерных стереотипов.

Вместе с этим закон №4599 предлагает приравнять сексизм к мелкому хулиганству, что подразумевает введение ответственности в виде штрафов, общественных работы или административного ареста.