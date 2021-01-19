60 человек погибли при уборке снега в Японии 

Более 60 человек погибли во время уборки снега в Японии . Об этом сообщает ТАСС.

С декабря, как сообщал «Рамблер», на севере острова Хонсю и на острове Хоккайдо идут мощные снегопады. Сегодня министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуеси Акаба рассказал, что в ходе расчистки заваленных снегом домов погибли свыше 60 человек. Большинство из них — пожилые люди, упавшие с крыш либо погибшие под снежными завалами.

Акаба сообщил о крайней озабоченности правительства Японии числом погибших — оно рекордное. Предыдущий рекорд был установлен зимой 2017-2018 годов.

Чиновник рассказал, что в ближайшее время кабинет министров выделит местным органам власти необходимую финансовую помощь для обеспечения безопасной уборки снега. В первую очередь выделенные средства пойдут на помощь населению.