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60 человек погибли при уборке снега в Японии 

Артём Кульша 1 час назад
60 человек погибли при уборке снега в Японии
Фото: Reuters
Более 60 человек погибли во время уборки снега в Японии. Об этом сообщает ТАСС.
С декабря, как сообщал «Рамблер», на севере острова Хонсю и на острове Хоккайдо идут мощные снегопады. Сегодня министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуеси Акаба рассказал, что в ходе расчистки заваленных снегом домов погибли свыше 60 человек. Большинство из них — пожилые люди, упавшие с крыш либо погибшие под снежными завалами.
Акаба сообщил о крайней озабоченности правительства Японии числом погибших — оно рекордное. Предыдущий рекорд был установлен зимой 2017-2018 годов.
Чиновник рассказал, что в ближайшее время кабинет министров выделит местным органам власти необходимую финансовую помощь для обеспечения безопасной уборки снега. В первую очередь выделенные средства пойдут на помощь населению.
Вчера на горнолыжную трассу в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина длиной 300 метров. Согласно предварительной информации, погиб один человек, пострадали четверо, шесть человек смогли самостоятельно выбраться из-под снега, одного удалось спасти. Под снежным завалом могут находиться 4-12 человек. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по «Халатность», а прокуратура организовала проверку.
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В мире , Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР
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