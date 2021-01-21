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Бегемотов Пабло Эскобара придется убить 

BFM.RU и ещё 1 1 час назад
Бегемоты Пабло Эскобара вышли из-под контроля в Колумбии
Фото: Reuters
Животные, принадлежавшие наркобарону, вышли из-под контроля. Гиппопотамы размножились в бассейне реки Магдалена в Колумбии, и эксперты считают, что они могут нанести вред экосистеме страны, сообщает L'essentiel.
Звери принадлежали колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. Застреленный в 1993 году торговец оставил несколько бегемотов в своем частном зоопарке в Колумбии. После смерти мужчины животные были перемещены в другие зверинцы, но четверо из них, как сообщается, сбежали.
Их количество сегодня оценивается от 80 до 100 особей. Ученые говорят, что они представляют угрозу для дикой природы. Их моча и кал содержат всевозможные опасные бактерии. Если ситуация выйдет из-под контроля, другие виды животных и люди окажутся в опасности. Ученые соглашаются на их уничтожение.
Как сказал правительственный эколог Дэвид Эчеверри Лопес, если ничего не делать, к 2024 году их количество может увеличиться со 100 до 1500. Также рассматривалась возможность кастрации животных, но, по мнению экспертов, это не решило бы проблемы. По мнению эколога Натали Кастельбланко-Мартинес, единственный способ защитить окружающую среду — убить гиппопотамов. «Никому не нравится идея стрелять в бегемота, но мы должны признать, что никакая другая стратегия не сработает».
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Комментарии 1
В мире , Колумбия , Магдалена , Мексика
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