Бегемоты Пабло Эскобара вышли из-под контроля в Колумбии

Звери принадлежали колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. Застреленный в 1993 году торговец оставил несколько бегемотов в своем частном зоопарке в Колумбии. После смерти мужчины животные были перемещены в другие зверинцы, но четверо из них, как сообщается, сбежали.

Их количество сегодня оценивается от 80 до 100 особей. Ученые говорят, что они представляют угрозу для дикой природы. Их моча и кал содержат всевозможные опасные бактерии. Если ситуация выйдет из-под контроля, другие виды животных и люди окажутся в опасности. Ученые соглашаются на их уничтожение.

Как сказал правительственный эколог Дэвид Эчеверри Лопес, если ничего не делать, к 2024 году их количество может увеличиться со 100 до 1500. Также рассматривалась возможность кастрации животных, но, по мнению экспертов, это не решило бы проблемы. По мнению эколога Натали Кастельбланко-Мартинес, единственный способ защитить окружающую среду — убить гиппопотамов. «Никому не нравится идея стрелять в бегемота, но мы должны признать, что никакая другая стратегия не сработает».