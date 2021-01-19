В Крыму призвали Киев перестать валять дурака с «крымской платформой» 

Украинские власти рискуют остаться у «разбитого корыта», если продолжат «валять дурака», обсуждая возвращение Крыма, заявил РИА Новости член представительства Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Так он отреагировал на запланированное проведение «международной крымской платформы».
О площадке впервые в октябре прошлого год рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что обсуждение «деоккупации» полуострова уже проходит в международном формате: с участием стран Евросоюза, Великобритании, Канады и Турции. Усилия стран, по его словам, должны быть объединены, под одним проектом, который назвали «Крымская платформа». К нему многие уже выразили готовность присоединиться, отметил тогда глава государства.
На днях стало известно, что украинские власти определили дату первой международной встречи по «крымскому вопросу» — 23 августа. Молохов, комментируя новость, заявил, что Киев играет в опасную для себя игру, поскольку продолжает «навязывать пресловутую „модальность“.
» (Украина) рискует вообще остаться у разбитого корыта, ибо никто из вменяемых людей не согласится играть с шулерами по их правилам», — подчеркнул он.
Молохов заверил журналистов, что официальные представители РФ в мероприятии участвовать не будут. При этом он допустил, что на встречу могли бы отправиться общественные организации, если будет гарантия, что им дадут высказаться. Важными для обсуждения вопросами Молохов назвал водную и международную блокаду полуострова, а не «толчение в ступе под девизом „чей Крым“.
Ранее, как сообщал „Рамблер“, военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что украинские власти заболели „крымской чесоткой“, постоянно мечтая о возвращении полуострова и Донбасса. Аналитик назвал эффективный способ избавиться от болезни. По его словам, „болячка пропадёт, когда Украина полноценно вступит в состав России“.