В Крыму призвали Киев перестать валять дурака с «крымской платформой» 

Украинские власти рискуют остаться у «разбитого корыта», если продолжат «валять дурака», обсуждая возвращение Крыма заявил РИА Новости член представительства Крыма при президенте РФ Александр Молохов . Так он отреагировал на запланированное проведение «международной крымской платформы».

О площадке впервые в октябре прошлого год рассказал президент Украины Владимир Зеленский . Он заявил, что обсуждение «деоккупации» полуострова уже проходит в международном формате: с участием стран Евросоюза , Великобритании, Канады и Турции. Усилия стран, по его словам, должны быть объединены, под одним проектом, который назвали «Крымская платформа». К нему многие уже выразили готовность присоединиться, отметил тогда глава государства.

На днях стало известно, что украинские власти определили дату первой международной встречи по «крымскому вопросу» — 23 августа. Молохов, комментируя новость, заявил, что Киев играет в опасную для себя игру, поскольку продолжает «навязывать пресловутую „модальность“.

» (Украина) рискует вообще остаться у разбитого корыта, ибо никто из вменяемых людей не согласится играть с шулерами по их правилам», — подчеркнул он.

Молохов заверил журналистов, что официальные представители РФ в мероприятии участвовать не будут. При этом он допустил, что на встречу могли бы отправиться общественные организации, если будет гарантия, что им дадут высказаться. Важными для обсуждения вопросами Молохов назвал водную и международную блокаду полуострова, а не «толчение в ступе под девизом „чей Крым“.