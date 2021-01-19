В Индии за сутки выявили 10 тысяч случаев коронавируса

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Индии за сутки выявили 10 064 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 581 837.

Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

За 24 часа в стране скончались 137 пациентов с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 152 556 летальных исходов от последствий заболевания COVID-19.