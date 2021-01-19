Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В Индии за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса 

RT на русском 43 минуты назад
В Индии за сутки выявили 10 тысяч случаев коронавируса
Фото: Reuters
В Индии за сутки выявили 10 064 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 581 837.
Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
За 24 часа в стране скончались 137 пациентов с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 152 556 летальных исходов от последствий заболевания COVID-19.
Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновит авиасообщение с Индией и ещё тремя странами с 27 января.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
RT на русском: последние новости
В парламенте Швеции обеспокоены решением России выйти из ДОН В парламенте Швеции обеспокоены решением России выйти из ДОН Bloomberg: команда Байдена предложила Салливану сохранить пост посла в России Bloomberg: команда Байдена предложила Салливану сохранить пост посла в России Казахстан планирует вакцинировать «Спутником V» с 1 февраля Казахстан планирует вакцинировать «Спутником V» с 1 февраля
В мире , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
04:20
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
00:37
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
Армия
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
04:49
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
В мире
Видео с дворником из Уфы, заработавшим 650 тысяч
00:35
Видео с дворником из Уфы, заработавшим 650 тысяч
Общество
Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае
02:12
Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае
Происшествия
Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга
02:55
Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга
В мире
Видео с прибывшими к инаугурации военными США
02:50
Видео с прибывшими к инаугурации военными США
В мире
Новые возможности инженерных войск сняли на видео
03:17
Новые возможности инженерных войск сняли на видео
Армия
Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео
01:16
Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео
В мире
Авиаудар по центральной части Ирака сняли на видео
00:09
Авиаудар по центральной части Ирака сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение