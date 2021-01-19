Трамп запретил США покупать беспилотники у России 

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий запрет на закупки беспилотных летательных аппаратов у стран-противников, в том числе России и Китая. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.
В указе подчеркивается, что он направлен на защиту интересов США.
«Использование БПЛА и компонентов, производимых нашими противниками, угрожает нашей национальной и экономической безопасности», — отмечается в документе.
Помимо Китая и России, в число противников, у которых запрещено закупать беспилотники, попали КНДР и Иран, а также любые страны, «наносящие существенный ущерб национальной или экономической безопасности Соединенных Штатов».
Как сообщал «Рамблер», в начале ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден.
Трамп не согласился с результатами голосования, заявив, что оно прошло с многочисленными нарушениями. Его сторонники ворвались в здание Конгресса США в попытке воспрепятствовать утверждению итогов выборов. В результате погибли четыре человека. 20 января Трамп должен покинуть Белый дом и уступить власть новому президенту США.