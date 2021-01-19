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Трамп запретил закупки США беспилотников у РФ и других «стран-противников» 

News.ru 3 часа назад
Трамп запретил США закупать беспилотники у России
Фото: Reuters
Действующий американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий госзакупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплектующих, программного обеспечения к ним у «стран — противников» США.
В документе подчёркивается, что зависимость от производимых «противниками» беспилотников «угрожает национальной и экономической безопасности» Соединённых Штатов. Подчёркивается также, что речь идёт не только о прямых закупках, но и сделках с участием третьей стороны.
К «странам-противникам» отнесены Россия, КНДР, Иран, КНР, а также другие иностранные государства или регионы, чьи действия «наносят существенный ущерб национальной или экономической безопасности Соединённых Штатов».
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Способность страны производить БПЛА и некоторые критически важные компоненты БПЛА внутри страны имеет решающее значение для национальной обороны, а также для безопасности и прочности нашей оборонной промышленности, — говорится в указе.
Как писал NEWS.ru, председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что действующему президенту страны Дональду Трампу после ухода с поста нужно закрыть доступ к разведбрифингам, традиционно проводимым для бывших глав государства.
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В мире , Адам Шифф , Дональд Трамп , Конгресс США
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