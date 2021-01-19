Казахстан решил начать вакцинацию «Спутником V» раньше срока 

Казахстан планирует начать вакцинацию вакциной "Спутник V" 1 февраля, раньше запланированного срока, заявил во вторник министр здравоохранения республики Алексей Цой.

Ранее исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков говорил, что вакцинация с использованием российского препарата в стране планируется в конце февраля.

"19 января 2021 года планируется подписание договора между Карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии 20 тысяч доз вакцин "Спутник V", 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения", — отметил Цой на заседании правительства.

По информации министерства, в первом полугодии планируется вакцинировать 2 миллиона человек, во втором полугодии — 3-4 миллиона человек. В частности, на первых этапах прививаться будут медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, приемных покоев и сотрудники санэпидслужб, педагоги и медработники ведомственных медицинских служб, студенты и лица с хроническими заболеваниями.