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Казахстан решил начать вакцинацию «Спутником V» раньше срока 

РИА Новости и ещё 2 37 минут назад
Казахстан решил начать вакцинацию «Спутником V» раньше срока
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Казахстан планирует начать вакцинацию вакциной "Спутник V" 1 февраля, раньше запланированного срока, заявил во вторник министр здравоохранения республики Алексей Цой.
Ранее исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков говорил, что вакцинация с использованием российского препарата в стране планируется в конце февраля.
"19 января 2021 года планируется подписание договора между Карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии 20 тысяч доз вакцин "Спутник V", 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения", — отметил Цой на заседании правительства.
По информации министерства, в первом полугодии планируется вакцинировать 2 миллиона человек, во втором полугодии — 3-4 миллиона человек. В частности, на первых этапах прививаться будут медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, приемных покоев и сотрудники санэпидслужб, педагоги и медработники ведомственных медицинских служб, студенты и лица с хроническими заболеваниями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Российский фонд прямых инвестиций
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