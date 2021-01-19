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Видео с прибывшими к инаугурации военными США 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
Инаугурация Джо Байдена состоится в ближайшее время. Новый президент США принесет присягу под охраной 25 тысяч членов Национальной гвардии. Демократы боятся новых протестов, последнего коварства Трампа и даже предательства этой самой Нацгвардии.
В этот раз спецслужбы раскрыли целую сеть заговорщиков, которая, будто спрут, оплела все 50 штатов Америки. По информации ФБР, группировка «Бугалу Бойз» планировала 17 января захватить все капитолии в стране — от Флориды до Аляски. В минувшее воскресенье многие опасались массовых беспорядков с множеством жертв и погромами, а получили лишь пару митингов в самых республиканских штатах — малочисленных и исключительно мирных.
В мире , Видео , Джозеф Байден
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