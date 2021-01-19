Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео 

Вадим Дроздов 48 минут назад
18 января впервые за 40 лет температура воздуха в пустыне Сахара опустилась до -2 градусов. А «замерзший» в пустыне циклон привел к выпадению снега.
В Одессе же не успело замерзнуть Черное море. И из-за разницы температур на воде появился необычный эффект кипения. На снятых с побережья кадрах видно, как водная гладь покрылась густым слоем пара, из-за этого в городе резко снизилась видимость, а его жители смогли наблюдать на восходе яркие проблески солнечных лучей сквозь кромку испарений и облаков. Аномальные морозы накрыли большую часть Украины с 17 января.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео
01:16
Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео
В мире
Авиаудар по центральной части Ирака сняли на видео
00:09
Авиаудар по центральной части Ирака сняли на видео
В мире
Видео с производства скульптуры новой «Алёнки»
03:48
Видео с производства скульптуры новой «Алёнки»
Общество
Самый мощный в мире ракетный двигатель на видео
02:59
Самый мощный в мире ракетный двигатель на видео
Наука и техника
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
00:39
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
Армия
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
00:33
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
ДТП со скорой в Твери попало на видео
00:40
ДТП со скорой в Твери попало на видео
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
01:24
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение