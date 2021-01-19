Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео 

18 января впервые за 40 лет температура воздуха в пустыне Сахара опустилась до -2 градусов. А «замерзший» в пустыне циклон привел к выпадению снега.

В Одессе же не успело замерзнуть Черное море. И из-за разницы температур на воде появился необычный эффект кипения. На снятых с побережья кадрах видно, как водная гладь покрылась густым слоем пара, из-за этого в городе резко снизилась видимость, а его жители смогли наблюдать на восходе яркие проблески солнечных лучей сквозь кромку испарений и облаков. Аномальные морозы накрыли большую часть Украины с 17 января.