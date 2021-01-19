Трамп записал прощальную речь на посту президента США

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. По его данным, видеозапись может быть обнародована во вторник, 19 января, хотя окончательные сроки еще не определены. В своем выступлении Трамп перечислил самые значительные, по его мнению, достижения на посту главы государства, рассказал источник.

Также в обращении упоминается "новая администрация", однако контекст высказывания о команде избранного президента Джо Байдена не уточняется.