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CNN: Трамп записал прощальную речь на посту президента США 

Газета.Ru и ещё 7 51 минуту назад
Трамп записал прощальную речь на посту президента США
Фото: EPA
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. По его данным, видеозапись может быть обнародована во вторник, 19 января, хотя окончательные сроки еще не определены. В своем выступлении Трамп перечислил самые значительные, по его мнению, достижения на посту главы государства, рассказал источник.
Также в обращении упоминается "новая администрация", однако контекст высказывания о команде избранного президента Джо Байдена не уточняется.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , США
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