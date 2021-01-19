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Власти ФРГ выразили разочарование решением Соединенных Штатов ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2".

Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на представителя минэкономики Германии.

"Мы с сожалением принимаем это к сведению", — сказала она.

По данным агентства, американское посольство в Берлине в понедельник, 18 января, проинформировало германское правительство о планах по введению ограничительных мер.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон планирует 19 января ввести санкции против "Фортуны" и компании "КВТ-Рус" — владельцу судна.

По данным издания, американские власти также предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций").