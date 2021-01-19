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Москва

Власти Германии прокомментировали новые санкции США по «Северному потоку — 2» 

Газета.Ru и ещё 1 31 минуту назад
Власти ФРГ выразили разочарование решением Соединенных Штатов ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2".
Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на представителя минэкономики Германии.

"Мы с сожалением принимаем это к сведению", — сказала она.

По данным агентства, американское посольство в Берлине в понедельник, 18 января, проинформировало германское правительство о планах по введению ограничительных мер.
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон планирует 19 января ввести санкции против "Фортуны" и компании "КВТ-Рус" — владельцу судна.
По данным издания, американские власти также предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
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В мире , Видео , Северный поток 2 , Строительство , Санкции США , Handelsblatt , Берлин , Германия , США
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