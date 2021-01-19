Байден попросил Салливана остаться послом США в России

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Отмечается, что большинству других послов подобное предложение не поступало.

По данным журналистов, Салливан вошел в небольшую группу глав американских дипломатических миссий, которым штаб Байдена предложил временно сохранить пост.

Предполагается, что данный шаг со стороны избранного президента Америки связана с тем, что должность посла США в России является чересчур важной, чтобы оставлять ее свободной на время поиска нового кандидата.