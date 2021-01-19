Байден попросил Салливана остаться послом США в России

Избранный президент США Джо Байден предложил американскому послу в России Джону Салливану не покидать пост на время формирования новой администрации, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что большинству других послов подобное предложение не поступало.
По данным журналистов, Салливан вошел в небольшую группу глав американских дипломатических миссий, которым штаб Байдена предложил временно сохранить пост.
Предполагается, что данный шаг со стороны избранного президента Америки связана с тем, что должность посла США в России является чересчур важной, чтобы оставлять ее свободной на время поиска нового кандидата.
Напомним, Джон Салливан был назначен послом США в России осенью 2019-го президентом Штатом Дональдом Трамп. До этого он занимал пост первого заместителя госсекретаря. Салливан известен как критик внешней политики, проводимой Москвой в последние годы.