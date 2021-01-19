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Американских католиков призвали покаяться за противление Байдену 

ИА Regnum 10 минут назад
Американских католиков призвали покаяться за противление Байдену
Фото: EPA
Американских католических лидеров упрекнули в том, что перед президентскими выборами они агитировали против Демократической партии. Говоря, что католик не может быть демократом, они помогли разжечь насилие, которое вылилось в штурм Капитолия, и даже после избрания Джо Байдена продолжают выступать против него, пишет главный редактор журнала America, священник-иезуит Джеймс Мартин.
Автор считает неправильным говорить, что голосование за Байдена приведет в ад, а демократы — это партия смерти. И уж тем более нельзя, чтобы епископы и священники лично поносили кандидатов, ведь это уничтожает уважение верующих людей к властям.
В итоге люди начинают относиться к институциям как к злу, раз они, институции, управляются злыми людьми, а потом происходит штурм Капитолия, который совершили ради Бога, жизни и нравственности. Многие восприняли это событие как религиозный акт, и христианские лидеры в этом виноваты. За участие в создании такой атмосферы Церковь должна покаяться.
О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Христиане, добро пожаловать в 1984 год!».
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В мире , Джозеф Байден , Джеймс Мартин , Демократическая партия США
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